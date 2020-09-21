Тунис, , 01:07 — REGNUM В Тунисе за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа с начала пандемии — 625 человек, сообщает пресс-служба тунисского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 9 736. Уже 2386 пациентов смогли выздороветь, их выписали из медучреждений страны. Еще 155 с болезнью не справились и скончались.

«Число госпитализированных с COVID-19 пациентов достигло 170, из них 55 в реанимации», — отметили в ведомстве.

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