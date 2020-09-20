Париж, , 22:40 — REGNUM Во Франции за последние сутки было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 10 569 новых заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 453 763.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 31 585.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября министерство здравоохранения Турции сообщило, что в стране за последние сутки выявили 1519 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 302 867 человек.

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