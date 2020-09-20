Анкара, , 22:25 — REGNUM В Турции за последние сутки выявили 1519 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 302 867 человек. Такие данные приводит 20 сентября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончался ещё 61 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 7506 человек.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 267 233 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября Университет Джонса Хопкинса сообщил, что за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 41 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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