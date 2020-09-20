Тегеран, , 22:11 — REGNUM На территории провинции Тегеран в Иране началась третья волна COVID-19, заявил 20 сентября лава штаба по противодействую распространению коронавируса в этой провинции Алиреза Зали.

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"Статистика последних дней показывает, что в Тегеране уже началась третья волна (коронавируса)», — цитирует его ANSA.

По его словам, временной промежуток между второй волной и третьей волной оказался очень незначительным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Ирана заявили, что общее число жертв коронавируса в стране возросло до 23 952 человек.

В общей сложности 416 198 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем около 355 505 из них выздоровели и выписались из больниц.

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