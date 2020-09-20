Санкт-Петербург, , 21:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге 19 и 20 сентября в восьмой раз состоялся уже ставший традиционным Фестиваль ледоколов. Место его проведения очевидно: город на Неве был и остаётся столицей ледокольного судостроения России.

VII Фестиваль ледоколов 2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль был задуман организаторами как событие, которое должно привлекать в город туристов за пределами высокого сезона.

Однако в этом году, когда туристический рынок всего мира, и Петербурга в том числе, находится в глубоком нокауте из-за коронавируса, рассчитывать можно было только на самих горожан и добравшихся до Петербурга гостей из других регионов России.

Тем не менее желающих увидеть ледокольный флот России собственными глазами и даже потрогать его руками оказалось более чем достаточно — чтобы попасть на фестиваль, люди выстраивались в большие очереди.

На набережной Лейтенанта Шмидта и на Английской набережной были доступны для посещения ледоколы «Санкт-Петербург», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», а также судно ледокольного типа «Невская застава», которое каждую зиму колет лёд на Неве и ликвидирует угрозу подтоплений в период паводка.

Также был открыт для посетителей ледокол-музей «Красин» (филиал музея Мирового океана в Санкт-Петербурге) — один из самых интересных объектов, связанных с флотом в Петербурге.

Зрителям был обещан и вальс буксиров в акватории Невы. Но с ним, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, приключилось недоразумение. Это мероприятие изначально было анонсировано на 17:30 первого дня фестиваля, но буквально в ночь перед началом его перенесли на более ранний срок, на 13:00.

Многие зрители, которые пришли к набережным Невы посмотреть на вальсирующие буксиры к заранее объявленному сроку, остались разочарованы тем, что «кульминация первого дня фестиваля», как называли это событие организаторы, уже состоялась без них.

Фестиваль ледоколов в этом году отличался тем, что у него впервые появился свой талисман — «Ледоколя». Его придумали для того, чтобы сделать новым брендом событийного туризма в Петербурге, и представили на фестивале в виде ростовой куклы.

Церемония закрытия VII Фестиваля ледоколов 2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

Также на Фестивале ледоколов в этом году была организована концертная и выставочная программы. В расписании значились различные мастер-классы, лектории и кинопоказы.

«Праздник ледоколов завершит свою работу 20 сентября фееричным шоу по мотивам произведения писателя Александра Грина — «Бегущая по волнам», — анонсировали организаторы фестиваля. — Прекрасная девушка, являющаяся морякам и путешественникам, в этот вечер в воздухе Петербурга пронесет факел на главную сцену праздника».

«Фееричное шоу», как отмечает корреспондент ИА REGNUM, заключалось по большей части в танцах на сцене и странноватой эстафете с пластмассовым факелом. Главным героем шоу стала не прекрасная девушка из произведения Грина, а новоявленный мохнатый Ледоколя.

Церемония закрытия VII Фестиваля ледоколов 2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

Церемония закрытия VII Фестиваля ледоколов 2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, Фестиваль ледоколов «предоставляет уникальную возможность соприкоснуться с ледовыми богатырями, осознать величие истории нашей страны и мощь отечественного судостроения».