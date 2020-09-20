Тула, , 19:56 — REGNUM Мероприятия Дня воинской Славы России — 640-й годовщины Куликовской битвы состоялись в Тульской области 20 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в мероприятиях к 640-й годовщине Куликовской битвы Управление пресс-службы правительства Тульской области

Открыло праздник торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому на Красном холме, в нём приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Алексей Дюмин. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил литию по воинам, павшим за Отечество во все времена, также состоялся гражданский митинг. Игорь Щеголев от имени президента РФ Владимира Путина поздравил туляков и гостей региона с Днём воинской славы России. Алексей Дюмин отметил, что годовщина Куликовской битвы — это особенная дата не только для Тульской области, но и для всей страны.

«Мы гордимся отвагой своих предков. Их мужеством и силой духа. Для нас большая честь быть наследниками их ратных традиций. Уверен, что все последующие поколения будут чтить историю Отечества и своей малой Родины. И помнить, в каких боях и трудах рождалось государство Российское», — отметил Алексей Дюмин.

Сегодня также впервые состоялась церемония объединения земли с ратных полей России: музею передали капсулы с землей с Прохоровского, Бородинского и Куликова Поля. Затем состоялось возложение цветов и ленты к колонне.

Продолжились мероприятия музыкально-театрализированным прологом на главной сцене у памятника-колонны Дмитрию Донскому, затем здесь же состоялся концерт с участием хора Сретенского монастыря, фолк-групп и оркестра Министерства обороны РФ.

Участники XXIV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» — в этом году приехали представители 370 исторических клубов из 19 регионов — прошли возле колонны Дмитрия Донского. Они приняли участие в театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения, а также конных соревнованиях и дефиле исторического костюма.

В год 500-летия Тульского кремля и Засечной черты и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на площадке можно познакомиться с достижениями современной Российской армии на выставке оборонных предприятий Тульской области «Щит России». Весь день гостей принимал и музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, здесь, в частности, состоялся турнир по историческому средневековом бою на приз Куликова поля.