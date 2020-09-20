Вашингтон, , 19:36 — REGNUM В лучшем случае в 2022 году на планете Земля завершится пандемия коронавируса. Об этом сообщил 20 сентября основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью Fox News.

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«Эпидемия (коронавируса — прим. ИА REGNUM), вероятно, в лучшем случае завершится в 2022 году, — сказал Гейтс. — … Это не будет длиться вечно».

При этом основатель компании Microsoft добавил, что сбить показатели распространения SARS-CoV-2 в мире в 2021 году является важным для жителей планеты.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что на территории США за сутки было выявлено свыше 41 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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