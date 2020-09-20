Токио, , 19:39 — REGNUM В Японии за минувшие сутки выявили 480 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 20 сентября информационное агентство Jiji Press.

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По данным журналистов, от COVID-19 за сутки в стране скончались четыре человека. Общее число смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, составило 1521.

Отмечается, что в Токио за прошедшие сутки коронавирусом заразились 162 человека. Впервые за три дня этот показатель не превысил 200. Самой многочисленной возрастной группой среди заразившихся остаются молодые люди от 20 до 30 лет.

В столице Японии на данный момент 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Количество таких пациентов возросло на 2, по сравнению с предыдущим днём.