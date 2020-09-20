Токио, , 19:55 — REGNUM В Японии вырастили тыкву весом 410,3 кг под музыку Моцарта. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Журналисты отмечают, что плод вырастил фермер Хироёси Уцуномия из префектуры Эхимэ в западной Японии. Тыква выиграла конкурс как самая большая в стране.

В 2018 году этот же фермер вырастил тыкву весом 412,6 кг, которая, как он сказал, росла под звуки традиционных японских песен «энка».

Второе место в конкурсе заняла тыква весом 385 кг, а третье — тыква весом 334,0 кг. Всего в конкурсе участвовала 51 тыква.