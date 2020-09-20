Москва, , 17:58 — REGNUM Актер Владимир Чуприков, работавший в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) с 1988 по 2000 год, скончался 19 сентября. Об этом сообщается на сайте театра.

«Наши соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении. — Светлая память!«

Причины смерти артиста пока не называются.

Напомним, Владимир Чуприков, окончивший Студию при Центральном Детском театре в 1988 году, был известен по ролям в кино и сериалах.

Читайте также: В театре имени Щукина подтвердили смерть ведущего «Русского лото» Борисова