Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 214 новых носителей коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщили в оперативном штабе. Это на два случая заражения больше, чем было днем ранее, и на восемь случаев больше, чем за два дня до сегодняшних цифр.

Молодые люди в масках на улице Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом, подъем заболеваемости, начавшийся в начале сентября, продолжается. С учетом новых данных, за всё время пандемии в Петербурге выявлен 40 731 случай инфицирования коронавирусом. Излечились за это время 27 825 человек, в том числе 108 — за последние сутки и 107 — днем ранее.

К сожалению, в Петербурге продолжает расти и смертность от COVID-19. В субботу, 19 сентября, было объявлено о 18 новых жертвах, в воскресенье, 20 сентября, еще о 15 скончавшихся, для которых «ковид» стал основной причиной смерти.

Общее количество умерших от последствий коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составляет на сегодня 2777 человек. Показатель летальности COVID-19 в городе — 6,81% от общего числа заразившихся.

Напомним, остающиеся ограничения и запреты в связи с пандемией в Петербурге продлены по 11 октября.

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Добавим, что за последние сутки в России выявлено 6148 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 103 399 случаев (+0,6% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За весь период выписано по выздоровлению в России 909 357 человек, в том числе 2895 — за минувшие сутки.

За последние сутки подтверждено 79 летальных случаев. За весь период по России от COVID-19 умерли 19 418 человек.

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