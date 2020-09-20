Красноярск, , 17:04 — REGNUM Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов, задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, решением суда заключён под стражу на два месяца — до 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Ходатайство следователя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии о заключении под стражу экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, подозреваемого в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере, совершённой группой лиц по предварительному сговору», рассматривал Железнодорожный районный суд Красноярска.

«Рассмотрев материалы дела, суд вынес меру пресечения — содержание под стражей сроком на 2 месяца до 17 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, Маслодудов в период с марта 2018-го по март 2020 года осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», за что получил в общей сложности четыре миллиона рублей. Следователи считают, что посредником в передаче взятки от учредителей компании выступал брат экс-министра, получивший от них более семи миллионов рублей. Утверждается, что он являлся фактическим руководителем компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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