Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Среди детей, госпитализированных в Петербурге с признаками ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, не осталось тех, кто находился бы в реанимации.

Напомним, 18 сентября из фитнес-центра на улице Ярослава Гашека в детскую больницу были доставлены пятеро детей, двое из них помещены в реанимацию. 19 сентября одного из этих маленьких пациентов перевели в общее отделение больницы.

«Второй ребенок тоже переведен из отделения реанимации в обычную палату», — проинформировали днем 20 сентября в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу ведёт санитарно-эпидемиологическое расследование обстоятельств и причин возникновения чрезвычайной ситуации в водном комплексе фитнес-клуба Fitness House на улице Ярослава Гашека, д. 17. В суд будут переданы материалы о нарушениях, выявленных в этом заведении.

Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Читайте ранее в этом сюжете: В реанимации остается один из отравившихся в петербургском бассейне детей