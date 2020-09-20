Астрахань, , 16:52 — REGNUM В Астраханской области 20 сентября подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6653 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 495 человек.

Выздоровел 6421 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 94 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3313 человек, 17 тыс. 838 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.