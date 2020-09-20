Улан-Удэ, , 16:40 — REGNUM В Бурятии, по данным на 20 сентября, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 6342, в том числе за прошедшие сутки выявлено 67 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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В Улан-Удэ число подтверждённых случаев достигло 3721.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5208 человек, умерли 64 человека. Проходят лечение в стационарах республики 458 больных. На амбулаторном лечении находится 612 пациентов», — говорится в сообщении.

Двое из умерших пациентов с COVID-19 скончались за последние сутки — женщина 35 лет и мужчина 95 лет.

В реанимации остаются 15 тяжёлых пациентов, из них шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 53,7% — из 892 коек в больницах республики свободно 413.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава республики Алексей Цыденов в обращении к жителям заявил, что школы в Бурятии, в которых обучается более тысячи детей, с понедельника, 21 сентября, частично переведут на дистанционное обучение.

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