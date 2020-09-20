Москва, , 16:25 — REGNUM Политолог Глеб Кузнецов критически высказался о «новых» российских препаратах против коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующее сообщение он написал 19 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, что в России вскоре появятся в продаже как минимум два препарата против коронавируса — это «Арепливир» от компании «Промомед» (40 таблеток по 200 мг), рекомендованная розничная цена которого — 12 320 рублей и «Коронавир» от компании «Р-Фарм» стоимостью 11 550 рублей. Оба препарата сделана на основе противовирусного препарата Фавипиравира.

При этом директор «Промомед» Андрей Младенцев ничем конкретно не обосновал такую высокую цену за «Арепливир», лишь заявив, что пока нет возможности её снизить.

Однако Кузнецов считает, что российские фармкомпании в разы завышают цену на эти препараты и это совершенно ничем не обосновано, кроме их алчности. Кроме того, эффективность этих препаратов против коронавируса весьма сомнительна.

«Цена в 12 тыщ в рознице и 15 примерно в госзакупке за 40 таблеток — это абсолютно беспримерный случай неадекватной, неземных масштабов алчности и стремления переложить деньги в карманы людей, которые даже не удосуживаются привести для той самой алчности хоть какие-то основания. Фармотрасль — не институт благородных девиц конечно, но это уже дальше некуда», — пишет Кузнецов.

Далее он разбирает ситуацию в деталях.

По словам Кузнецова, молекула данного препарата нигде не защищена патентом, соответственно российские производители патентные платежи не производили — молекула им досталась бесплатно.

На исследованиях препарата были сэкономлены значительные деньги, так как Российский фонд прямых инвестиций, курировавший внедрение производства данных препаратов в России, не стал проводить масштабные исследования, сославшись на то, что такие исследования были проведены в Японии и там препарат применяется. Но Кузнецов отмечает, что даже японские исследования показывают сомнительность безопасности фавипиравира и в этой стране он применяется очень ограничено. В Европе и США он вообще не зарегистрирован. Отсутствие исследований позволяет сильно удешевить производство препарата в России.

Также Кузнецов обращает внимание на немаловажный момент — в производство препаратов на основе фавипиравира в России инвестировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«То есть уместно говорить о том, что препарат создан не для того чтобы тупо заработать, а с привлечением государственных средств в общественно-полезных целях», — считает политолог.

Кроме того, сама молекула этого фавипиравира относительно проста и не представляет большой сложности в производстве.

«Сложностей в ее производстве нет. Если совсем грубо — то это добрый (ок, не очень добрый), старый противотуберкулезный пиразинамид (150 рублей за 100 таблеток по 500 мг) с добавлением атома фтора на 6 позицию в пирозиновом ароматическом кольце. Собственно, эта простота и позволяет неограниченно производить препарат на советских заводах по производству старых советских препаратов грошевых вроде пиразинамида или фторхинолонов первых поколений (типа ципрофлоксацина за 50 р 10 таблеток)», — пишет Кузнецов.

И наконец Кузнецов указывает, что аналогичные препараты уже производятся в Индии и стоимость их в розничных сетях гораздо ниже, чем будет в России. Так для рядового индийского пациента одна таблетка в 200 мг аналога «Арепливира» стоит от 30 рублей в пересчете на российскую валюту, до 100 рублей.

В России стоимость одной таблетки «Арепливира» в рознице будет составлять 308 рублей (Кузнецов в своем тексте почему-то указывает 380 рублей), а в случае госзакупок порядка 375 (Кузнецов указывает 550 рублей).

Кузнецов считает, что ситуация вопиющая.