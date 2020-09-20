Курган, , 16:12 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 13 выявлено в Кургане, два — в Шадринске, остальные — в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Мишкинском районах и Шумихе.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 20 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3525 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 20 сентября от коронавируса излечились 2976 человек, 26 пациентов с COVID-19 скончались.