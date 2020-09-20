Токио, , 16:45 — REGNUM Согласно статистике, опубликованной министерством внутренних дел Японии 20 сентября, количество людей в возрасте 65 лет и старше в стране составляет 36,17 млн. Это число составляет 28,7% от общей численности населения в Японии и является рекордным.

Доля пожилого населения в Японии — самая высокая в мире. На втором месте Италия, где этот показатель составляет 23,3%, затем Португалия с 22,8% и Финляндия с 22,6%.

По сравнению с прошлым годом число пожилых людей в Японии увеличилось на 300 000 человек, а доля пожилых от общего числа жителей выросла на 0,3 процентных пункта. Количество пожилых мужчин составило 15,73 млн, что составляет 25,7% от общей численности мужского населения. Число пожилых женщин составило 20,44 млн, или 31,6% женского населения Японии.

Доля пожилого населения в Японии продолжает расти с 1950 года. Ожидается, что в 2040 году она достигнет 35,3%. Именно тогда пожилого возраста достигнет так называемое второе поколение беби-бумеров — людей, родившихся в 1971—1974 годах.

Министерство внутренних дел Японии опубликовало статистику накануне национального праздника Дня почитания старших 21 сентября.