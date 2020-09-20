Москва, , 16:00 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 20 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Аэропорт «Шереметьево» Лазебный Иван © ИА Красная Весна

Так, по состоянию на 15:55 мск в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов, еще двенадцать отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один рейс.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Ранее портал «Метеновости» сообщил, что из-за холодного атмосферного фронта температура воздуха в Москве и Подмосковье 20 сентября ожидается днем +9… +11 °C, ночью похолодает до +3…+8 °C. Кроме того, местами в столичном регионе пройдут кратковременные дожди.