Абакан, , 15:56 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердилось у 36 человек, а общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 3999. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

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По данным правительства, девять пациентов поступили с признаками ОРВИ, два — с признаками пневмонии. Двадцать случаев — это семейные и служебные контакты. Два случая было выявлено в ходе планового мониторинга.

Три случая в регионе оказались завозными — один пациент прибыл из Красноярского края и у двоих жителей коронавирус выявили уже после возвращения из Москвы и Красноярского края.

В настоящее время в Хакасии лечение продолжают получать 583 (+33) человека, 27 из них находятся в тяжёлом состоянии, один пациент подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Выздоровели за сутки три пациента с диагнозом COVID-19. Всего в регионе к настоящему времени выздоровели 3369 человек.

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