Токио, , 15:33 — REGNUM Молодожёны в Японии, начиная с апреля 2021, смогут получить до $5700 на расходы, связанные с началом совместной жизни, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в Кабинете министров.

Это нововведение распространяется пока не на все регионы страны. Около 15% всех муниципалитетов страны приняли программу. Однако правительство Японии будет стремиться со временем предоставить большую сумму для большего количества пар.

Кроме того, обязательным условием является возраст до 40 лет для обоих человек и суммарный доход пары до $51,6 тыс. в год.

Мера связана с борьбой с низким уровнем рождаемости в стране. Правительство Японии стремится остановить тенденцию к позднему браку и холостой жизни, которая считается основной причиной низкого уровня рождаемости.