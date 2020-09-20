Минск, , 14:14 — REGNUM В Минске закрыли шесть станций метрополитена, расположенных в районах, где оппозиция собирается проводить акции протеста. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Минского метрополитена.

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Сообщается, что в целях безопасности с 13:00 по местному времени (совпадает с московским) на вход и выход закрыты следующие станции Минского метрополитена: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига. На данных станциях поезда следуют без остановок.

В связи со сложившейся ситуацией Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, что сегодня оппозиция в Минске намерена провести очередную акцию протеста. В центр города уже стягиваются усиленные наряды силовиков. Замечена бронетехника.