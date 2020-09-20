Минск, , 13:50 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 20 сентября зарегистрировано 75 674 случая инфицирования коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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73 265 человек на текущий момент выздоровели от COVID-19, 780 пациентов — скончались от осложнений болезни.

На сегодняшний день в республике провели 1 730 754 тестирования на SARS-CoV-2.

За сутки в республике зарегистрировали 213 инфицированных, выздоровели 53 человека, умерли четыре человека. В минувшие сутки было проведено 15 374 тестирования на коронавирусную инфекцию.