Оренбург, , 13:28 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 20 сентября, выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 11 827 носителей SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, с конца марта под медицинским наблюдением находились 45,8 тыс. человек. На сегодняшний день под контролем остаются более 8 тыс. человек.

От болезни оправились 10 696 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции скончались 82 человека.