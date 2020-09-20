Пермь, , 13:20 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 20 сентября, зафиксирован летальных исход у шести пациентов с коронавирусной инфекцией. Двое скончались от COVID-19, еще четверо — от сопутствующих заболеваний. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе умерли 404 человека, у которых выявлен коронавирус. В 250 случаях причиной смерти назван COVID-19, а в 154 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье зарегистрировано 9 083 случая заражения коронавирусом. В регионе из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией усилен контроль за масочным режимом.

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