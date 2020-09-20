Пермь, , 13:08 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 20 сентября, выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост случаев составил 0,8%, а коэффициент распространения — 1,14 (на 19 сентября — 1,13), сообщает пресс-служба краевой администрации.

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С начала пандемии в регионе выявлено 9 083 носителя SARS-CoV-2. Скончались 404 пациента с COVID-19. Оправились от болезни 6 286 человек. Продолжают лечение в стационарах 890 пациентов.