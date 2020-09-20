село Советское, , 13:00 — REGNUM В Акбулаком районе Оренбургской области в результате взрыва боеприпаса один человек погиб, четыре человека госпитализированы. Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям УК РФ: части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение боеприпасов»), сообщает СУ СР по региону.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП произошло в ночь на 20 сентября в селе Советское. По предварительным данным, местный житель в присутствии четырехлетнего сына и трех своих знакомых пытался в гараже демонтировать неустановленный боеприпас. Прогремел взрыв. Мужчина получил смертельные травмы. Три человека (юноши в возрасте 17 и 18 лет, а также 34-летний мужчина) доставлены в реанимационное отделение больницы. Четырехлетний мальчик госпитализирован с ранением кисти.

По факту смертельного взрыва прокуратура проводит свою проверку. Как отметили в надзорном ведомстве, предстоит выяснить все обстоятельства и условия, приведшие к трагедии; оценить полноту и достаточность принимаемых правоохранителями мер в целях обеспечения законности в сфере оборота чёрного и цветного металла.