Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM В Казахстане выявили 335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 20 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Уточняется, что у 272 человек имеются симптомы коронавирусной инфекции, при этом результат теста на SARS-CoV-2 у них — отрицательный. У 63 инфицированных результаты теста на коронавирус положительный.

За сутки зафиксировано семь летальных случаев. У двоих умерших был положительный результат теста на коронавирус, у пятерых — отрицательный.

В Казахстане на текущий момент 3690 инфицированных получают лечение, 40 из них — дети. 1900 инфицированных находятся в стационарах медицинских учреждений, 1790 — лечатся амбулаторно.

В тяжелом состоянии находятся 104 пациента, в состоянии крайней степени тяжести — 11 человек. 18 больных COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в республике было зарегистрировано 107 262 пациента, результат теста на SARS-CoV-2 у которых был положительным, 1695 из них скончались. С начала текущего месяца выявили 31 086 человек с симптомами инфицирования коронавирусной инфекцией, результат теста на коронавирус у которых был отрицательный. Среди данной категории пациентов зарегистрировано 343 летальных случая.