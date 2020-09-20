Ижевск, , 12:28 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 сентября с начала пандемии провели 342 976 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус Алексей Колчин © ИА REGNUM

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4087 тестов на коронавирус. За предыдущие сутки было проведено 3824 исследования.

Отметим, за последние 24 часа в республике проведено максимальное число исследований на SARS-CoV-2 с начала пандемии. Ранее ежесуточное число тестов на коронавирусом не превышало 3994 исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 20 сентября выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 82 новых носителях SARS-CoV-2. Всего в республике с начала пандемии выявлено 4408 случаев заражения коронавирусной инфекцией.