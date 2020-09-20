Смоленск, , 12:02 — REGNUM 15 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Смоленской области, об этом сообщили в федеральном оперативном штабе 20 сентября.

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За сутки были признаны выздоровевшими после коронавируса и выписаны 11 пациентов, статистика смертности за сутки — нулевая.

С конца марта в Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6423 человек, 5638 пациентов выздоровели, скончались от осложений после коронавируса 137 пациентов.