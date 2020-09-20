Орел, , 11:58 — REGNUM Ещё 50 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Орловской области, сообщили 20 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса за последние сутки два человека, статистика смертности не изменилась.

С 24 марта на территории Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 8025 человек, выздоровели из них уже 6367 пациентов, жизни 122 человек спасти не удалось.