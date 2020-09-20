Тула, , 11:54 — REGNUM 32 новых носителя коронавируса выявлены в Тульской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 20 сентября.

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За сутки признаны выздоровевшими и выписаны после коронавируса 26 пациентов, двое скончались.

Всего в Тульской области на 20 сентября положительные результаты тестов на коронавирус получили 9840 человек, выздоровели из них 8827 пациентов, скончались от осложнений после коронавируса 358 человек.