Белград, , 11:52 — REGNUM Ухудшение эпидемиологической обстановки в странах балканского полуострова и Европы в целом связано с несоблюдением мер защиты против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную Организацию здравоохранения.

Люди в защитных масках в Италии (сс) Stefano Annovazzi Lodi

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Так, в офисе ВОЗ в Белграде отметили, что власти Черногории, Хорватии, Северной Македонии, Словении, Боснии и Герцеговины, Албании и Косова отмечают рост числа зараженных коронавирусом и умерших от его последствий. При этом в июле и августе в этих странах наблюдалось снижение уровня заражения и власти пошли на ослабление ограничительных мер и частичное открытие границ.

В ВОЗ отметили, что такая ситуация характерна не только для Балканского полуострова, но и для Европы в целом.

По мнению организации, основная причина роста числа случаев заражения — это несоблюдение гражданами ограничительных мер. Особенно это касается мест отдыха, стадионов, ночных клубов, религиозных объектов, массовых собраний.

«Профилактика инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств», — отметили в ВОЗ.

Также в ВОЗ подчеркнули, что открытие школ стало серьезным вызовом, однако этого было не избежать — олразовательный процесс и социализация детей должны быть продолжены. Однако в школах также нужно соблюдать все предписания.