Иваново, , 11:51 — REGNUM 44 новых случая заражения подтвердилось в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили 20 сентября в региональном оперативном штабе.

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В 20 случаях коронавирус подтвердился у пациентов с ОРВИ и пневмонией, в 22 случаях — среди «контактных» с ранее заболевшими, один человек приехал из Московской области. ещё один «привёз» вирус из Турции. Выписаны за сутки три человека.

Всего в регионе зарегистрировано 8228 случая заражения коронавирусом, выздоровели 6711 пациентов, 130 скончались. В больницах остаются 563 пациента с COVID-19, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ.