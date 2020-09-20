Тверь, , 11:46 — REGNUM 33 новых носителей коронавируса выявлены в Тверской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 20 сентября.

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Статистику смертности от осложнений после коронавируса пополнил один новый случай. Новых выздоровевших за сутки нет.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5895 человек, выписано 4416 человек, скончались 228 пациентов с коронавирусом. Изолированы и находятся под меднаблюдением на 20 сентября 1251 человек.