Симферополь, , 11:36 — REGNUM Ещё 79 носителей коронавируса выявлены за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 20 сентября написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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»За 19 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. 52 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 — при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины», — написал глава Крыма.

Всего в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 3729 человек, выписаны с выздоровлением 2404 человека. Скончались 47 пациентов с коронавирусом.