Донецк, , 12:34 — REGNUM Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Донецкой Народной Республике сообщил о правилах пересечения контрольного пункта въезда-выезда «Еленовка» на 21 сентября, сообщает 20 сентября официальный сант Донецкой Народной Республики.

Пропуск граждан через указанный КПВВ будет осуществляться с 09:00 до 18:00. Для въезда в республику необходимо иметь разрешение Межведомственного оперативного штаба. Для выезда — регистрацию (прописку) на территории Украины или на временно оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики.

Все прибывшие с территории Украины подлежат обязательной обсервации не меньше четырнадцати дней.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, за сутки в республике выявили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 3017 инфицированных SARS-CoV-2.