Краснодар, , 11:29 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 20 сентября. Положительные тесты на коронавирус подтверждены у 12 детей в возрасте от семи до 17 лет.

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«В Краснодаре выявлено 37 заболевших. В Сочи заболели 13 человек, в Курганинском районе — семь. Пять случаев подтверждено в Лабинском районе, по четыре — в Новороссийске и Северском районе. Трое заболевших в Каневском районе. По два случая в Усть-Лабинском, Павловском, Кущевском, Славянском, Апшеронском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего на территории края положительные результаты тестов на коронавирус получили 13 031 человек, из них 894 ребенка. Выписаны 10 186 человек, скончались 244 пациента с COVID-19. В Тяжёлом состоянии находятся 47 пациентов — на аппаратах ИВЛ и на ЭКМО.