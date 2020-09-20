Рязань, , 11:35 — REGNUM За истекшие сутки 34 положительных теста на коронавирус подтверждены у жителей Рязанской области, сообщили 20 сентября в региональной оперативной рабочей группе. Ждут подтверждения ещё 35 тестов.

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Всего в регионе выявлен 7781 носитель коронавируса. Вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 7816 человек.

В лечебных учреждениях находятся 155 пациентов с коронавирусом, в том числе два ребёнка. В тяжелом состоянии находятся 13 человек, из них семь на ИВЛ.