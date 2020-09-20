Волгоград, , 11:33 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за последние сутки. Таким образом, в регионе выявлено 14 063 носителя коронавируса, сообщили 20 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Новый тысячный рубеж коронавирус «преодолел» всего за 10 суток — 10 сентября в регионе насчитывалось 13 087 случаев заражения инфекцией. Выздоровевших в регионе 12 363 человека.

За сутки зарегистрирован один летальный исход. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 131 пациент волгоградских больниц.