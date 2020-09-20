Брянск, , 11:31 — REGNUM 51 положительный тест на коронавирус подтверждён у жителей Брянской области за последние сутки. Лаборатории исследовали 1442 теста, сообщили 20 сентября в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 8978 носителей коронавируса. За сутки выписаны 46 пациентов, в целом выздоровели7334 человек.

Всего в регионе провели 162 552 исследований на коронавирус.