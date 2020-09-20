Белгород, 20 сентября 2020, 11:28 — REGNUM За минувшие сутки 52 носителя коронавируса выявлено в Белгородской области. Данных о выздоровевших нет, сообщили 20 сентября в федеральном оперативном штабе.
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Всего в Белгородской области подтверждено 8260 случаев заражения. По федеральной статистике выздоровели после перенесённой инфекции 7521 человек.
В России за сутки выявили 6148 носителей коронавируса.