Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 сентября.

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От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались две 63-летние женщины и трое мужчин в возрасте от 64 до 83 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончался 441 человек.