Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 178 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 сентября.

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 34 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявили 73 носителя инфекции, в Батайске и Аксайском районе положительный результат теста на коронавирус получили по десять человек. Менее четверти новых заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 3,9% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области на утро 20 сентября превысило 20 тыс. человек.