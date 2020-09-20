Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 120 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Вирус обнаружили у жителей Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (73 носителя), Новоуральска, Верхней Туры, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского ГО, Режа, Серова, Талицкого ГО.

Теперь в регионе подтверждено 27 799 случаев выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирус SARS-CoV-2 зафиксировали у студентов и сотрудников Уральского федерального университета.

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