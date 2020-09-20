Киев, 20 сентября 2020, 10:01 — REGNUM 2 966 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили на Украине за минувшие сутки, сообщает 20 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Общая численность выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны составила 175 678. За сутки зарегистрирован 41 летальный случай (всего 3 557), выздоровели 758 человек (всего 77 512).
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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 3240 новых случаев инфицирования коронавирусом.