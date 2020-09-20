Ханты-Мансийск, , 09:24 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 98 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Специалисты лаборатории в защитных костюмах Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Основные очаги заражения на 20 сентября: Нижневартовск — 17 положительных тестов; Сургут — 14; Ханты-Мансийск — 13; Урай — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 20 сентября зарегистрировано 21 175 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 389 человек, 179 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 20 сентября составляет 1,06.