Москва, , 09:00 — REGNUM Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов считает, что эпидемия коронавирусной инфекции в России развивается не совсем так, как в других странах. Об этом он заявил в интервью порталу URA.RU.

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По словам академика Ершова, в России коронавирус распространяется неравномерно — в некоторых регионах, куда коронавирус попал позже, пик заражения только начинается.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — сказал он.

Также Ершов отметил, что в некоторых страна Европы действительно говорят о начале второй волны пандемии. В России же идет пока только первая волна, а вторая может не наступить вовсе.

Он отметил, что благодаря тому прогрессу, что российские ученые добились в разработке вакцины против коронавируса, уже через полгода или год российским гражданам не нужно будет беспокоится о коронавирусе — эта проблема уйдет.

В России научились бороться с коронавирусом, появились новые лекарства и методики лечения.

«За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать (о коронваирусе — ИА REGNUM)», — сказал он.

Ершов добавил, что если большинство граждан ответственно подойдет к соблюдению ограничительных мер, то и второй волны пандемии в России не будет.