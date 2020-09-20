Амстердам, , 08:12 — REGNUM Судебный процесс, в котором обвиняемыми будут хозяева котов, охотящихся на диких животных, планируют инициировать природоохранные организации в Нидерландах. Об этом 20 сентября сообщает портал IReactor.

Экологи совместно с юристами хотят создать прецедент с целью привлечь к ответственности владельцев домашних хищников семейства кошачьих в случаях, когда животные наносили вред окружающей среде. Экоактивисты отметили, что ежегодно жертвами домашних котов становятся около 140 млн диких животных.

Домашние коты активно охотятся на птиц, летучих мышей, ящериц и грызунов, разрушая сложившуюся местную экосистему. Экологи рассчитывают, что судебный процесс в отношении хозяев домашних котов привлечёт внимание к проблеме.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении польским Сеймом скандального законопроекта о защите животных, который вызвал ожесточённую дискуссию в обществе.

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