Буэнос-Айрес, , 07:43 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 9276 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Из них 4560 были выявлены в столице Буэнос-Айресе и столичной провинции. Общее количество подтвержденных случаев в этой латиноамериканской стране достигло 622 934. Также за минувшие сутки в Аргентине скончались 143 человека от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, в стране стали 12 799 человек.

В настоящее время в больницах Аргентины находится 3213 пациентов. Уже 478 077 человек в стране выздоровели и были выписаны из медучреждений.